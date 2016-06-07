Вильнюс, 7 июня, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) подозревает, что на строящейся в Островце Белорусской АЭС на минувшей неделе произошел инцидент. «Могу подтвердить, что ДГБ проверяет информацию о возможно произошедшем инциденте на Белорусской АЭС», — сказал сегодня, 7 июня, литовскому агентству BNS пресс-секретарь ДГБ Витаутас Макаускас.

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Министр окружающей среды Литвы Кястутис Трячёкас сообщил BNS, что также слышал о возможном инциденте и что он «серьезнее», чем тот, «что был раньше». «Я сейчас нахожусь в командировке в Грузии. Вчера вечером перед отлетом я слышал, что что-то произошло, но ничего конкретнее сказать не могу. Насколько я понимаю, что-то более серьезное, чем было раньше», — сказал BNS Трячёкас в телефонном интервью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее литовские СМИ сообщали, что в мае на БелАЭС якобы развалилась конструкция одного из строящихся зданий. Официальные власти Белоруссии в итоге это опровергли.

Напомним, Литва является самым жестким критиком строительства БелАЭС, называя станцию «небезопасной» и «экспериментальной». Впрочем, Литва хочет разъединиться с электросистемой Белоруссии, чтобы не допустить дешевое электричество с БелАЭС как на свой рынок, так и на рынок всей Восточной Европы и Скандинавии.