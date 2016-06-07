Москва, 7 июня, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Военный обозреватель ИА REGNUMЛеонид Нерсисян размышляет о том, что собой представляет новое «супероружие» американцев и против кого оно направлено.

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Каковы реальные достижения по части рельсотронов, не ясно. Не исключено, что вся эта затея является очередным блефом (по типу программы СОИ), с помощью которого Россию и Китай пытаются втянуть в разорительную гонку вооружений.

Подробности читайте здесь: «Супероружие» США: вундерваффе или очередной блеф?

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