Москва, 7 июня, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Фестиваль австралийского кино Unlimited Film Festival стартует сегодня в Москве. В шестидневной программе смотра — шесть новых австралийских фильмов разных жанров от ретро-мелодрам до роуд-муви. Откроет программу драма «Месть от кутюр» режиссёра Джослин Мурхаус с Кейт Уинслет в главных ролях.

Цитата из к/ф «Месть от кутюр». реж Джослин Мурхаус. 2015. Австралия Кейт Уинслет

Показы пройдут в московском кинотеатре Формула Кино Горизонт. Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами. Организуют проект Посольство Австралии в Москве и арт-объединение CoolConnections.

«Фестиваль австралийского кино — это, на наш взгляд, уникальный шанс для каждого зрителя открыть свою Австралию. Далекая и близкая по духу, современная и не изменившаяся на протяжении столетий, страна с богатой и сложной историей — все смогут найти что-то свое при просмотре фильмов с этого необыкновенного континента: что-то, что непременно западет в душу и надолго оставит там свой след. К тому же, в съемках картин приняли участие выдающиеся актеры и мировые знаменитости: Кейт Уинслет, Хьюго Уивинг, Джеффри Раш, Лиам Хемсворт, Сэм Нил, Джеки Уивер и другие», — рассказывает менеджер фестиваля Кристина Митина в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

Цитата из к/ф реж Розмари Майерс. 2015. Австралия Подростки

В программу показов Фестиваля австралийского кино вошли в частности:

драмеди «Девушка пробуждается»Розмари Майерс — фильм о самом нелепом и трогательном возрасте человека — подростковом. Грете живётся непросто: её семья только переехала в новый город, где единственным другом девочки стал одноклассник Эллиотт, такой же чудик, как и она сама… Картина получила приз зрительских симпатий на фестивале в Аделаиде;

Цитата из к/ф «Дарвин — конечная остановка». реж Джереми Симс. 2015. Австралия Главные герои

комедийный роуд-муви «Дарвин — конечная остановка»Джереми Симса с Майклом Кейтоном в главной роли — фильм о путешествии по бескрайней Австралии. Рекс — одинокий и немолодой таксист из захолустного городка Броукен-Хилл. Когда ему сообщают, что жить ему осталось недолго, он садится в своё такси и отправляется в эпическое путешествие в город Дарвин — потому что даже умереть этот тёртый австралийский мужик из глубинки планирует так, как решил сам. За роль Рекса Кейтон получил премии Австралийского киноинститута и общества кинокритиков Австралии как лучший актёр;

драма «Страна Чарли»Рольфа де Хира — картина о традициях и коренных жителях страны. Чарли — абориген в современной Австралии, и территория этой страны больше не кажется ему родной землёй. Когда полиция конфискует его традиционное копьё, полагая, что это холодное оружие, Чарли решает бросить всё и уйти подальше от белого человека, чтобы сохранять традиции своего народа. Главную роль в фильме сыграл Дэвид Галпилил, за что был удостоен приза конкурса «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале.

Цитата из к/ф «Страна Чарли». реж Рольф де Хир. 2015. Австралия Экзотика

Особым гостем на Unlimited Film Festival станет режиссёр картины «Месть от кутюр» Джослин Мурхаус. Мурхаус — коренная австралийка, родилась и выросла в Мельбурне. Её дебютом в кино стал фильм «Доказательство» (Proof) с Расселом Кроу и Хьюго Уивингом; картина была отмечена особым упоминанием жюри конкурса дебютных фильмов «Золотая камера» на Каннском кинофестивале, а Австралийский киноинститут назвал фильм лучшей австралийской картиной года. Как режиссёр, продюсер или соавтор сценария Джослин Мурхаус работала над восьмью фильмами, последним из которых стала «Месть от кутюр» с Кейт Уинслет и Хьюго Уивингом.

Фестиваль австралийского кино продлится в Москве до 12 июня.