Вильнюс, 7 июня, 2016, 17:53 — ИА Регнум. По железной дороге в Литву на международные учения Iron Wolf 2016 прибыли военные 296 артиллерийского батальона немецкой армии и их боевая техника — самоходные гаубицы PzH2000, бронетранспортеры FUCHS, бронированные разведывательные внедорожники FENNEK и так далее, сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 июня, в Минобороны Литвы.

Немецкие войска в Литве. 1941

6 июня на железнодорожной станции Шяштокай (Лаздияйский район) немецкая военная техника была снята с вагонов поезда и на тралах перевезена на Гайжюнский полигон (Йонавский район).

Немецкие военные вместе с военными из Дании, США, Литвы, Люксембурга, Франции примут участие в полевых тактических учениях Iron Wolf 2016 на Гайжюнском полигоне (Йонавский район), также на территориях Кедайняйского, Каунасского и Йонавского районов 11−21 июня. Во время этих учений будет тренироваться и оцениваться боевая группа размером с батальон, сформированная на основе датских военных 2-ой бригады, среди которых есть рота литовских военных, готовящаяся к дежурству в силах быстрого реагирования НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF).

Батарея немецкого артиллерийского батальона будет дислоцирована в Литве до конца августа.