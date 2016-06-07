Рига, 7 июня, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Половину умерших в течение года в Латвии людей, или 6500 человек, можно было бы спасти, а высокая смертность сокращает численность рабочей силы на 3,9% в год, заявил на пресс-конференции руководитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) Валдис Керис, сообщает LETA.

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1915

Керис обратил внимание и на то, что в последние три года в Латвии 20 рожениц умерли при родах или в послеродовой период. Проблемы существуют и с доступностью услуг здравоохранения. По его мнению, эти проблемы можно было бы решить, увеличив число работников в здравоохранении и финансирования отрасли.

Глава профсоюза напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Латвии ясно обозначить в бюджете увеличение финансирования отрасли. Например, в 2014 году на здравоохранение следовало бы потратить 5% от ВВП.

Керис также добавил, что премьер-министр Латвии Марис Кучинскис игнорирует рекомендации ВОЗ, Еврокомиссии и партнеров по социальному диалогу, направленные на улучшение здравоохранения.

Чтобы улучшить ситуацию в здравоохранении в целом, профсоюз предлагает уже в 2016 году направить в отрасль 44 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии на медицину выделяется всего 3% ВВП, при том, что в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%. По словам председателя Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной опеки Валдиса Кериса, из-за низкого финансирования здравоохранения Латвия ежегодно теряет около 1,5 тыс. трудоспособных жителей, об этом он заявил 29 апреля в интервью Латвийскому радио. Также, согласно опубликованному исследованию Eurostat, каждую вторую смерть в Латвии можно было бы предотвратить, если бы латвийская система здравоохранения работала более эффективно.