Москва, 7 июня, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Для производства, хранения, поставок и розничной продажи винодельческой продукции из российского винограда будет установлена льготная госпошлина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Никола Пиросмани. Сбор винограда

Законопроектом устанавливается новая госпошлина для производства, хранения и поставок винодельческой продукции из российского винограда, а также для продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями. Госпошлина устанавливается в размере 65 тыс. рублей.

Мера позволит появиться новым мелким хозяйствам, которые производят продукт исключительно из российского винограда, то есть из винограда, который выращен этими же производителями на территории РФ, сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Виктор Звагельский («Единая Россия»). «Тем самым мы поддержим малые предприятия винодельческой отрасли», — сказал он.

«Бюджет не потеряет ни копейки, мы не снижаем действующую ставку, ибо на сегодняшний день таких предприятий не существует, сегодня бюджет имеет нулевую отметку по таким поступлениям. И те небольшие поступления, которые будут — они тоже будут плюс в бюджет. Эти крестьянско-фермерские хозяйства смогут появиться и смогут работать. Мы наконец-то возродим крестьянско-фермерское виноделие», — сказал Звагельский.