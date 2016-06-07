Чебоксары, 7 июня, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Чувашии считают нецелесообразным создание отдельного регионального государственного органа для осуществления полномочий по сохранению и охране объектов культурного наследия. Это повлечёт дополнительные расходы из республиканского бюджета, в то время как в условиях экономического спада регионам рекомендовано оптимизировать расходы. Соответствующее обращение в Госдуму о внесении изменений в федеральный закон чувашские парламентарии приняли сегодня, 7 июня, на сессии Госсовета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото Сергея Коробко Разрушающийся Успенский храм в Чебоксарах, входящий в перечень объектов культурного наследия

В пояснительной записке отмечается, что федеральным законом об охране объектов культурного наследия предусмотрено создание в каждом субъекте отдельного регионального государственного органа (имеющего статус исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, либо структурного подразделения высших исполнительных органов госвласти). Но создание отдельного органа, который будет выполнять «исключительно функции» охраны объектов культурного наследия, «нецелесообразно», подчёркивают депутаты. Парламентарии акцентируют внимание на том, что это повлечет дополнительные расходы из региональных бюджетов, в то время как в условиях экономического спада субъектам рекомендовано оптимизировать расходы, и дано поручение сократить численность государственных гражданских служащих.

Что касается Чувашии, то в 2015 году содержание четырех государственных гражданских служащих, осуществляющих полномочия по охране объектов культурного наследия, обошлось федеральному бюджету в 536 тыс. рублей, республиканскому — в 904 тыс. рублей. При создании отдельного государственного органа на содержание минимум восьми человек необходимо 4,7 млн рублей, из них более 4,1 млн рублей составят средства республиканского бюджета.

Депутаты Госсовета также отмечают, что в Поволжье в четырёх регионах (из 14) пошли по пути создания отдельных органов исполнительной власти, в Северо-Западном федеральном округе — в шести из 11 регионов. «Большинство регионов, положительно решивших вопрос создания отдельных органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны объектов культурного наследия, находится в Центральном федеральном округе, где в 14 из 18 регионов данные органы были созданы, но в данном случае следует учесть и большую сосредоточенность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) именно в данном округе», — говорят чувашские парламентарии.

Депутаты напоминают, что система органов государственной власти регионов устанавливается самостоятельно. Поэтому предлагают внести изменения в федеральный закон об объектах культурного наследия, позволяющий осуществлять данные полномочия органам власти, наделенным и иными функциями, не предусмотренными законом.