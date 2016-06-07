Брюссель, 7 июня, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Европейский союз стремится продавить сделку со странами Африки и Ближнего Востока для того, чтобы воспрепятствовать миграции их населения в Европу, передает ABC News.

Ggia Беженцы

Еврокомиссия (ЕК) обнародовала планы подписания индивидуальных соглашений со странами, которые мигранты покидают, используют как транзит или где остаются. Договора являются частью долгосрочной европейской стратегии по устранению т.н. «коренных причин» миграции в 28-стран блока.

ЕС готов выделить миллиарды евро, чтобы укрепить границы, построить убежища, бороться с контрабандой, а также для развития инфраструктуры и стимулирования инвестиций. Брюссель будет также поддерживать развитие и торговлю соответствующих стран. К последним ЕК относит Сирию, Иорданию, Ливан, а также Нигер, Нигерию, Сенегал, Мали и Эфиопию.