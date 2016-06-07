Ватикан, 7 июня, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Обозреватель ИА REGNUMСтанислав Стремидловский рассказывает о том, как выкованное для борьбы с СССР оружие спустя десятилетия повернулось против своих создателей.

Mateusz Бумеранг на пне

В какой-то степени «Теология народов» папы римского Иоанна Павла II, которая должна была расшевелить националистические чувства в странах социалистического блока и способствовать его распаду, действительно поспособствовала распаду СССР и стран Варшавского договора, но…

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