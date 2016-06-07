Симферополь, 7 июня, 2016, 17:20 — ИА Регнум. С 1 июля 2016 года в Крыму вырастут тарифы на электроэнергию, водоснабжение и газ в среднем на 15%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Госкомитета по ценам и тарифам Крыма.

ru.torange.biz Повышение тарифов

Тарифы на газ и тепло для населения подорожают в среднем на 10%, на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение — на 15%, а на услуги по утилизации, обеззараживанию и захоронению твердых бытовых отходов — на 8%.

«Изменение тарифов на коммунальные услуги 1 июля произойдет во всех субъектах РФ. Но в связи со значительной разницей между экономически обоснованными и действующими тарифами на коммунальные услуги в Крыму, для республики разработан собственный план изменения цен, по которому доведение уровня тарифов до экономически обоснованных происходит поэтапно», — пояснила глава Госкомитета по ценам и тарифам Крыма Нина Зотович.

Она подчеркнула, что рост цен на те или иные услуги не должен подниматься выше 10−15% за раз. Квитанции, рассчитанные по новым тарифам, жители республики начнут получать с 1 августа. В дальнейшем, тарифы на водоснабжение и водоотведение планируют поднять 1 октября 2016 года, а на на остальные коммунальные услуги — с 1 января 2017 года.