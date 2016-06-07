Великий Новгород, 7 июня, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Случай падежа поросёнка от африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирован в Холмском районе Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, ликвидацию очага заболевания и меры профилактики обсудили сегодня, 7 июня, на внеочередном заседании областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

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Случай заражения вирусом в личном подсобном хозяйстве жителя деревни Тухомичи Холмского района. Диагноз был поставлен Новгородской областной ветлабораторией и подтвержден во Всероссийском НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии (Покров). По словам заместителя председателя комитета ветеринарии Новгородской области Евгении Даниловой, последний случай заболевания АЧС в регионе был зарегистрирован у кабанов в феврале 2016 года, также в Холмском районе — тогда там были проведены карантинные мероприятия.

Что стало источником заноса вируса АЧС в личное подсобное хозяйство в июне, сейчас выясняется. Предположительно, это трава, скошенная в местах обитания диких кабанов.

Специалисты комитета и областной ветеринарной станции оперативно провели подворовой обход в Тухомичах и прилегающих деревнях для подсчёта поголовья свиней, готовятся новые ограничительные мероприятия, разработан план действий по ликвидации очага АЧС и недопущению распространения вируса по территории региона.

В настоящее время организуются карантинные посты с участием сотрудников МЧС, полиции, Россельхознадзора. Вице-губернатор Новгородской области Александр Бойцов будет контролировать ситуацию в ежедневном режиме.