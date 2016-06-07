Воронеж, 7 июня, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Фабрику радиоэлектронной аппаратуры планируется запустить в Воронеже до конца текущего года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам посещения главой региона Алексеем Гордеевым предприятия 7 июня.

Фото управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Здание новой фабрики радиоэлектронной аппаратуры

Фабрика возводится АО «Концерн «Созвездие». На предприятии радиоэлектронной аппаратуры планируется наладить технологический цикл: от производства, регулировки и испытаний до упаковки и сбыта выпускаемой продукции. Всего на фабрике будет работать 1685 человек.

Проект предусматривает выпуск до 200 тыс. единиц продукции в год, это электронные модули для автоматизированной аппаратуры связи и управления, программно-технических комплексов, радиостанций.

Новый корпус комплексной сборки будет состоять из двух частей: административно-бытового и производственного корпуса. В последнем разместятся цех выпуска аппаратуры комплекса радиоуправления и связи, инструментальный цех производства высокотехнологичной оснастки, сборочно-монтажный цех, участок выпуска изделий многофункциональных радиосредств пятого-шестого поколения, участок комплексной отладки и испытаний автоматизированной системы управления.

В настоящее время полностью завершены работы по строительству здания, идет монтаж оборудования. Запустить фабрику радиоэлектронной аппаратуры планируется в конце этого года.

Глава региона высоко оценил работу «Концерна «Созвездие» в регионе, отметив, что сегодня концерн — крупнейшее промышленное предприятие на территории Воронежской области.

«Более 5000 работающих, 22 млрд рублей выручка за прошлый год. Нас очень радует, что концерн прирастает своими объемами производства. Я считаю, что это историческое решение, когда созданные в советские годы промышленные предприятия и на сегодня морально устаревшие, получают новое дыхание, новые площадки, новые производственные мощности и совершенно другие условия труда, и соответственно производительность труда», — сказал губернатор.

«На предприятии серьезная зарплата, за прошлый год более 50 тысяч рублей, молодой трудовой коллектив — средний возраст сейчас чуть больше 40 лет. Это предприятие сегодня имеет право на жизнь не только в рамках промышленной политики Российской Федерации, но и может конкурировать на мировых рынках, тем более оно выполняет важные задачи обороноспособности нашей страны», — подчеркнул Алексей Гордеев.

ОАО «Концерн «Созвездие» создано в 2004 году на базе воронежского НИИ связи. В настоящее время в состав концерна входит 20 предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники. В 2016 году количество предприятий концерна может увеличиться за счет нового завода по производству радиоэлектронной аппаратуры, строительство которого ведется на окраине Воронежа. С 2014 года концерн вошел в состав государственной корпорации «Ростехнологии». В июле 2014 года концерн «Созвездие» был включен властями США в санкционный список — в числе других крупных российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.