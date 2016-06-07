Пожар в лагере для беженцев Дюссельдорфа: 24 человека отравились дымом
Дюссельдорф, Германия, 7 июня, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Около 25 человек получают медицинскую помощь после того, как в западной части города Дюссельдорф загорелось помещение, где жили беженцы, передает Associated Press.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
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Представитель пожарной службы рассказал AP, что в зале дюссельдорфской ярмарки проживали 282 беженца. 24 из них обследовали из-за отравления дымом, еще один пожарный страдал от истощения.
В настоящее время полиция расследует причины пожара.