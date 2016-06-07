Анкара, 7 июня, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал очередное странное заявления. По его словам, руководству России нужно определится по поводу своего отношения к Турции, передает телеканал ТРТ.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Владимиру Путину и России нужно принять решение относительно того, хочет она потерять такого партнёра как Турция, или нет», — заявил он, уточнив, что Турция и Россия не имеют никаких прямых контактов.

Чавушоглу уточнил, что Турция неоднократно предпринимала попытки наладить связи с РФ. «Произошло нечто, чего мы не желали. Теперь как два разумных государства нам нужно наверстать упущенное, нам нужно поговорить», — резюмировал министр.

Ранее на эту тему высказался и вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, отметив, что России не на руку продолжать настаивать на теме сбитого Су-24, и «пора двигаться дальше улучшать отношения».

«Турция уже несколько раз официально заявляла о том, что опознавательные знаки самолёта были скрыты и он не был сбит умышлено. Я считаю, что России не очень полезно продолжать настаивать на этой теме», — считает Културмуш.