Вологда, 7 июня, 2016, 16:57 — ИА Регнум. В регионе стартовала летняя оздоровительная кампания, которая станет самой масштабной за последние годы. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте социальной защиты населения Вологодской области, всего в период оздоровительной кампании 2016 года организованными формами отдыха, оздоровления и занятости планируется охватить более 94 тысяч детей. Причем более трети — дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты.

fishki.net Летний детский лагерь

«В оздоровительные лагеря отправятся более 34 тысяч маленьких вологжан. Всего на территории области работой с детьми в летний период займутся 552 организации. Уже начало принимать ребят 441 учреждение, на отдых и оздоровление отправилось 19,1 тысячи человек. Средняя стоимость одного дня пребывания в загородных организациях детского отдыха и оздоровления, расположенных на территории области, составит в нынешнем году в среднем 789 рублей. Также мы забронировали для юных вологжан три тысячи мест в лагерях на юге — на Черном и Азовском морях», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника регионального департамента соцзащиты Владимир Милесевич.

Всего в этом году на отдых и оздоровление детей в Вологодской области будет потрачено 853,8 миллиона рублей. Рост по отношению к прошлому году составит сразу 28%.

Это стало возможным благодаря увеличению федерального финансирования. Дополнительные 158 миллионов рублей из федеральной казны позволили увеличить количество «отдыхающих» детей и подростков на десять тысяч.