Самара, 7 июня, 2016, 16:54 — ИА Регнум. В Самаре для обеспечения безопасности людей на муниципальных пляжах весь сезон будут работать 13 спасательных постов — установят стойки со специальным оборудованием: спасательными кругами и «концами Александрова» (трос с петлей и поплавками), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Ларина ИА REGNUM Кремлевский пляж

По информации пресс-служба мэрии Самары, пост №1 расположен — от ул. Ленинградская до ул. Льва Толстого; пост №2 — от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновская; пост №3 — от ул. Маяковского до ул. Чкалова; пост №4 — от ул. Чкалова до ул. Первомайская; пост №5 — от ул. Осипенко до стелы «Ладья»; пост №6 — в районе Загородного парка; пост №7 — в районе спуска по ул. Советской Армии; пост №8 — в районе спуска на Барбошиной поляне; пост №9 — в районе санатория «Можайский»; пост №10 — на территории 26 квартала Самарского лесничества в Красноглинском районе; посты №11, 12 и 13 (для усиления основных спасательных постов) — места дислокации Управлением гражданской защиты администрации Самары определяются с учетом складывающейся обстановки.

Также пост №13 обеспечит безопасность на Мастюковских озерах во время международного молодежного форума «IВолга» и фестиваля авторской песни им. В. Грушина.

Отметим, контроль за работой муниципальных спасательных постов будет осуществляться проведением плановых и внеплановых проверок сотрудниками городского Управления гражданской защиты, районных администраций и Поисково-спасательного отряда.