Саратов, 7 июня, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Проект реализован ООО «Газпром газомоторное топливо» при поддержке ООО «Газпром трансгаз Саратов». В мероприятии приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко и генеральный директор «Газпром трансгаз Саратов» Леонид Чернощеков.

Фото «Газпром трансгаз Саратов» На маршруты Саратова вышли более 180 автомобилей, работающих на природном газе

Открытие таксомоторного предприятия было приурочено к празднованию Всемирного дня охраны окружающей среды. С этого дня на маршруты Саратова вышли более 180 автомобилей с установленным газобаллонным оборудованием. Заправка транспорта природным газом осуществляется на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) «Газпром трансгаз Саратов».

По мнению губернатора, начало работы такси в Саратове, использующего природный газ в качестве моторного топлива, является важным событием для всей области. «Всемирный день охраны окружающей среды наш регион продолжает новым социально значимым проектом. Саратовская область стала первой в Приволжском федеральном округе, где появилось экологически чистое такси. Я уверен, что нашему примеру последуют и другие регионы», — подчеркнул Валерий Радаев.

«Газпром трансгаз Саратов» более 20 лет занимается переводом автомобилей на компримированный природный газ, в связи с этим Леонид Чернощеков считает новый проект весьма перспективным. «В составе предприятия имеется региональный центр, который занимается переоборудованием автомобилей на компримированный или сжатый природный газ, обслуживанием данного транспорта и проведением испытаний газовых баллонов, которые используются на автотранспорте. В настоящее время в Саратовской области имеется более 1500 машин, работающих на газомоторном топливе. Проект для нашего региона очень важный, как с экологической, так и с экономической точки зрения», — отметил Леонид Чернощеков.