Ставрополь, 7 июня, 2016, 16:48 — ИА Регнум.



Большегрузная фура на трассе

В Ставропольском крае с 15 июня вводится ограничение движения по местным дорогам для большегрузов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

Ограничение касается передвижения на большегрузах по дорогам регионального и межмуниципального значения в дневное время при температуре выше 32 градусов тепла.

При высоких температурах большегрузам разрешается передвигаться в Ставропольском крае в ночное время с 21:00 до 09:00 часов.

Ограничение введено «в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Ставропольском крае, вызванным превышением допустимых температур воздуха», говорится в приказе Минтранса.

Ограничение будет действовать с 15 июня по 15 августа.

Отметим, что в думе региона давно обсуждается тема ограничения большегрузов в пределах мунициипальных образований на трассах. Депутаты считают, что решить проблему можно введением сбора для большегрузов. Средства от сборов необходимо направлять на ремонт тех же поврежденных муниципальных дорог.

К примеру, жители города Ипатово Ставропольского края требуют ограничить движение большегрузов в городе, поскольку это не только разрушает дороги, но и мешает жителям улицы, расположенной вдоль трассы. Жители заявляют, что движение по дорогам приводит и к разрушению их домов.

Вместе с тем 7 июня в Москве возле здания Госдумы РФ прошла акция протеста против платного въезда в города. Соответствующий законопроект рекомендован к чтению комитетом по транспорту Госдумы РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые законодатели и общественники заявили о несогласии с законопроектом, позволяющим региональным и муниципальным властям вводить временные ограничения движения транспортных средств путем взимания платы. По мнению оппонентов законопроекта, это нарушает конституционные права граждан и приводит к логистическим проблемам у малого бизнеса в регионах.