Ижевск, 7 июня, 2016, 16:44 — ИА Регнум. В результате воспламенения бытового газа в поселке Игра (Удмуртия) в одной из квартир одноэтажного жилого дома пострадали три человека — одна женщина и двое мужчин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести.

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По данным ведомства, наиболее вероятной причиной пожара могла стать утечка бытового газа из-за неисправности оборудования в месте присоединения шланга к газовому баллону. Газ воспламенился и произошел пожар.

Общая площадь возгорания составила 113 кв метров.