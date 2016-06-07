Москва, 7 июня, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации не планирует ликвидировать действующие военные кафедры в федеральных вузах. Об этом сегодня, 7 июня, заявил журналистам статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.

RSUOG Военная кафедра

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что военное ведомство закроет военные кафедры в вузах, которые выпускают невостребованных в армии специалистов.

Панков заявил, что эта информация не соответствует действительности. Напротив, число военных кафедр за последние три года возросло с 68 до 72. Кроме того, по поручению президента России Минобороны организовало подготовку в гражданских вузах не только офицеров, но и солдат, а также сержантов запаса.

Замминистра отметил, что Минобороны завершает проработку вопроса об открытии ещё военных кафедр в трех федеральных вузах в ближайшее время.