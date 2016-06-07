Дюссельдорф, Германия, 7 июня, 2016, 16:41 — ИА Регнум. На территории ярмарки немецкого Дюссельдорфа загорелся зал, в котором жили беженцы, передает Die Welt. Речь идет о полном возгорании, заявили пожарные Spiegel. Над городом образовалось темное облако.

ИА REGNUM Миграция

«Мы исходим из того, что все жители находятся в безопасности», — говорит один из представителей пожарной службы, около 70 сотрудников которой брошены на тушение пламени.

Причина возгорания пока неизвестна. В лагере для беженцев площадью 6 тыс кв. м проживали 280 мигрантов мужского пола.