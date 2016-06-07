Ярославль, 7 июня, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Председатель комитета Ярославской областной думы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Андрей Крутиков резко раскритиковал нашумевший федеральный законопроект о введении платного въезда в города. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Андрей Крутиков отметил, что следует грамотно планировать развитие городов, чтобы иметь возможность избежать транспортного коллапса.

Въезд в Ярославль со стороны Москвы

«Если во власти сидят неучи, они сначала убивают города, а потом пытаются вводить ограничительные меры. Вместо того чтобы нормально планировать строительство и развитие городов, власти негласно поощряют уплотнительную застройку, пренебрегают организацией парковок, не считают нужным рассчитывать поток транспорта на перспективу, скажем, 10−15 лет. А потом предлагают ограничивать въезд в город, делать платные парковки. Посмотрите, как ведется строительство в Ярославле! Требований по стоянкам и парковочным местам нет. Этот вопрос остается на усмотрение застройщиков. В итоге машины уже ставить негде. И таких примеров — масса. Сколько раз городским властям говорилось о необходимости менять ситуацию — ничего не делается, нормативы и требования остаются без изменений», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Андрей Крутиков.

Депутат подчеркивает: инициатива ввести платный въезд в города исходит именно из федерального центра, но проблемы Москвы не следует проецировать на всю Россию.

«В последнее время Федерация на нас проецирует Москву. Какой смысл это делать, если всю экономику и логистику стянули в столицу? Вместо того чтобы открывать аэропорты в регионах, их открывают в Москве. Вместо того чтобы выводить оптовый рынок из столицы, его туда продолжают втягивать. Все министерства и федеральные ведомства находятся в Москве — мы вынуждены туда ехать! Неужели непонятно, что лет через 10 там невозможно будет существовать? Что это: дилетантство или вредительство? И зачем распространять проблемы Москвы на всю Россию? Может, начнем думать о развитии городов? У нас что, земли мало? Но вместо того, чтобы планировать нормальную городскую инфраструктуру, мы будем запрещать въезд в города, запрещать бесплатную парковку. Мы уже устали от этой дурости. Все зло из Москвы», — сказал Андрей Крутиков.