Москва, 7 июня, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июня, Brent вновь обновила годовые максимумы и продолжает постепенный рост. Вместе с этим, по мнению аналитика Dominion Fx Юрия Винтера, котировки двигаются на север, несмотря на отсутствие договоренностей внутри ОПЕК.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Технически нефть марки Brent может уйти в район 53−54 доллара за баррель. Однако сценарий снижения не стоит сбрасывать со счетов. Постепенное возобновление добычи сланцевыми компаниями вполне может стать поводом для очередной волны снижения. Первыми звоночками является рост активных буровых установок в США», — пояснил Винтер.

Читайте также: «Впереди у нефти полоса препятствий» «Что касается рубля, то ситуация остаётся прежней. Основная цель — это выйти из диапазона 64−67,5. Далее можно будет пробовать спекулятивно работать по тренду. Стабильность на нефтяном рынке и повышение вероятности ухудшения данных по Америке может дать шанс укрепиться рублю против доллара», — предположил эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 7 июня цена на нефть марки Brent превысила отметку в $51 впервые с октября 2015 года. Это произошло благодаря улучшению рыночных настроений на фоне повреждений нефтяной инфраструктуры в Нигерии и прогнозов о сокращении запасов в США. Так, стоимость нефти марки Brent выросла на 0,93% до $51,02 за баррель, WTI увеличились на 0,80% — до $50,09.