Москва, 7 июня, 2016, 16:31 — ИА Регнум. В Совфеде не понимают, о чем собирается договариваться Надежда Савченко с ополченцами, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Конечно же, прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском необходимы. Без них любые попытки мирного разрешения конфликта в Донбассе обречены», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич. Правда, в данном случае возникает ряд «но», отмечает сенатор.

«Во-первых, непонятно, о чем собирается Савченко договариваться с ополченцами и получит ли она для этого соответствующие полномочия», — говорит он. «И главное. Лично я совсем не уверен, что представители ДНР и ЛНР, учитывая «кредитную историю» бывшей украинской летчицы, вообще захотят с ней разговаривать», — заявил Клинцевич.

Осужденная в России по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная президентом РФ украинская военнослужащая Надежда Савченко предложила Киеву выйти на прямые переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик вне минского процесса.