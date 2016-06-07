Воронеж, 7 июня, 2016, 16:30 — ИА Регнум. В парках и скверах Воронежа усилят меры безопасности. Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Гордеев 7 июня на встрече с заместителем председателя правительства области Артемом Верховцевым и и.о. главы администрации Воронежа Вадимом Кстениным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Hustvedt Камеры видеонаблюдения

Как доложил Артем Верховцев, сегодня на территории области в целом работает почти 700 камер видеонаблюдения, около половины — интегрированы в общую систему камеры, установленные хозяйствующими субъектами. На этот год установка дополнительных камер в Воронеже не планировалась, однако губернатор поручил обеспечить видеонаблюдение там, где оно необходимо.

«В парках, скверах и других местах скопления людей нужно усилить меры безопасности, обеспечить круглосуточное видеонаблюдение. Если на это потребуются дополнительные средства — найдем. Главное, чтобы работа дала свой результат, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности, а у правоохранительных органов была возможность оперативно находить правонарушителей», — подчеркнул Алексей Гордеев.

Глава региона также напомнил Вадиму Кстенину о необходимости активизировать работу над нормативным актом, обязывающим хозяйствующие субъекты не только предусматривать создание систем видеонаблюдения, но и интегрировать их в аппаратно-программный комплекс «Безопасный регион».

На прошлой неделе Воронеж потрясло жестокое убийство 18-летней студентки. Девушка ушла из дома утром 23 мая и пропала. В течение недели ее розыск вели полиция, военные, волонтеры, знакомые и друзья. Тело было найдено 1 июня в районе парка «Динамо». По данным следователей, девушку убили, ударив по голове. Целью убийства, считают в СКР, стало ограбление.

Глава региона взял ход расследования убийства под свой контроль.

Добавим, что именно Воронежский центральный парк (парк «Динамо») городские власти планируют сделать традиционным местом народных гуляний: на лето здесь уже запланирована обширная культурная программа. Здесь же планируется провести значительную часть мероприятий в День города в сентябре.