Минск, 7 июня, 2016, 16:30 — ИА Регнум.

IYY Могилёв. Центр города

Совет депутатов Могилёвского горсовета 7 июня одобрила инициативу Могилёвского горисполкома о присоединении к «Пакту мэров», сообщает сайт исполкома белорусского областного центра со ссылкой на директора Могилёвского агентства развития Павла Мариненко.

«Соглашение мэров является флагманской инициативой Европейского союза, объединяющей местные, региональные и национальные органы власти в выполнении взятых на себя обязательств по сокращению выбросов СО2 не менее чем на 20% к 2020 году путём вклада в развитие «зеленой экономики» и улучшение качества жизни», — сказано в официальном сообщении.

После одобрения Могилёвским горсоветом запланировано подписание формуляра присоединения председателем горисполкома Владимиром Цумаревым. В горисполкоме отметили: «Через соглашение мэров европейские институты предприняли важный шаг в направлении прямого вовлечения местных властей и признания их важной роли в достижении амбициозных целей в области энергетики и климатических изменений».

ИА REGNUM Стихотворение Буря Александра Пушкина

Напомним, в Белоруссии нет мэров — есть председатели исполнительных комитетов, встроенные в «вертикаль» исполнительной власти, подчинённую Александру Лукашенко. Бессменный руководитель постсоветской республики лично назначает председателей исполкомов областных центров, в том числе Могилёвского горисполкома. В европейских и американских городах должность мэра является выборной.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году власти Могилёва отметились скандальным «белорусизаторским» мероприятием, названным представителями белорусской общественности «погромом» и «актом вандализма»: 12 июня — в День России, местные власти без каких-либо объяснений демонтировали часть памятника Александру Пушкину, проигнорировав многочисленные обращения общественных организаций Белоруссии и горожан, потребовавших восстановить памятник в прежнем виде. Действия властей поддержала русофобствующая прозападная оппозиция, в числе представителей которой обнаружились кавалеры российской медали Пушкина.