Анкара, 7 июня, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Представителям немецких СМИ запретили 8 июня въехать на территорию авиабазы «Инджирлик» в Турции, где размещены истребители бундесвера, передает Spiegel. «Турецкие власти не выдали разрешение на посещение», — говорит представитель ВС ФРГ в Потсдаме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Размещенные в «Инджирлик» немецкие истребители-бомбардировщики «Торнадо» участвуют в операциях против «Исламского государства» (структура, запрещенная в РФ). Анкара не объясняет причину своего отказа. В Германии полагают, что акция явилась ответом на недавнее признание бундестагом геноцида армян. Тем более сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожал принять соответствующие меры.

В министерстве обороны Германии опасаются «мести» Турции за решение бундестага, что может сорвать совместные проекты. Spiegel спекулирует даже на возможном выдворении немецких ВВС из авиабазы «Инджирлик».

Напомним, 26 апреля правительство ФРГ обнародовало планы о создании собственного сектора на турецкой авиабазе с командным постом, авиапространством, пансионом и медучреждением. Проект должен быть сдан в эксплуатацию летом 2017 г.