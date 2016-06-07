Москва, 7 июня, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Власти Москвы и Страсбурга активизируют сотрудничество. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей столицы, заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников и мэр Страсбурга Ролан Рис подписали Декларацию о намерениях по сотрудничеству в области градостроительства.

Aloïs Peiffer Крытые мосты с плотины Вобана в Страсбурге

«Договор предусматривает развитие сотрудничества в области сохранения культурного наследия, а также обмен опытом между экспертами обоих городов, архитектурными школами, профессионалами в области реставрации зданий, специалистами по городскому развитию и адаптации городской среды для людей с ограниченными физическими возможностями», — сообщили в пресс-службе.

В департаменте также отметили, что для экспертов по реставрации объектов культурного наследия организуют перекрестные стажировки. Кроме того, разрабатывается программа дней Страсбурга в Москве.

Напомним, с 8 по 13 июня в Ницце проходят Дни Москвы. Ранее руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин сообщил, что Москва планирует развитие двустороннего взаимодействия с Францией в первую очередь в области экономических связей.

«Франция остаётся нашим крупным торгово-экономическим партнёром, занимающим традиционно шестую строчку в списке наиболее активных стран, торгующих с Россией. В Москве сегодня аккредитованы сотни французских предприятий», — отметил он.