Ульяновск, 7 июня, 2016, 16:27 — ИА Регнум. АО «ГНЦ НИИАР» на период 2016 года не отвечает условиям вхождения в консолидированную группу налогоплательщиков (КГН), поэтому исключен. В связи с этим Ульяновская область лишена получаемой прежде доли совокупного налога на прибыль в размере 900 млн рублей от деятельности всех организаций, входящих в КГН госкорпорации «Росатом». Такое объяснение предоставила госкомпания, возглавляемая Сергеем Кириенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Росатом

После одного из аппаратных совещаний в правительстве области появилась информация об исключении димитровградского НИИАР из группы консолидированных налогоплательщиков в регионе. Портал ulbusiness.ru опубликовал полученный в ГК «Росатом» комментарий: «ГНЦ НИИАР с 2013 по 2015 год входил в Консолидированную Группу Налогоплательщиков (КГН) госкорпорации «Росатом», которая включала 38 организаций российской атомной отрасли. КГН создана на договорных условиях и в соответствии с требованием и условиями, предъявляемыми Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ). Одним из порядков функционирования группы является формирование единой налоговой декларации по налогу на прибыль, исчисление совокупного налога на прибыль и уплаты его в бюджет. Исчисленный таким образом налог на прибыль распределялся по регионам организаций, участников КГН по правилам, закрепленным в НК РФ. Таким образом, Ульяновская область получала долю совокупного налога на прибыль от деятельности всех организаций, входящих в КГН госкорпорации «Росатом».

«Согласно требованиям НК РФ, договор создания КГН при определенных обстоятельствах перезаключается, — указано в документе. — Согласно НК РФ обязательно происходит пересмотр всех организаций — участниц КГН на предмет выполнения условий и требований НК РФ вхождения в КГН. АО «ГНЦ НИИАР» на период 2016 года не отвечает условиям вхождения в КГН, поэтому исключен. Из этого следует, что АО «ГНЦ НИИАР», как и было прежде (до 2013 года), самостоятельно как налогоплательщик и юридическое лицо будет формировать налоговую декларацию по налогу на прибыль и, соответственно, исчислять налог на прибыль. Как и у любого хозяйствующего субъекта, налог на прибыль исчисляется по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия».

Как сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Ульяновской области на 2016 год спрогнозированы в размере 37,016 млрд рублей, расходы — 38,66 млрд, дефицит — 1,6 млрд рублей.