Ярославль, 7 июня, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В Ярославле начались суды вокруг имущества бывшего стадиона, расположенного в Петропавловском парке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Елена Богданова. Арендатор парка ООО «Гилси» обратился в Арбитражный суд Ярославской области с иском об отмене приказа комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии, который фактически открывал возможность возврата бывшего стадиона в муниципальную собственность.

церковь Петра и Павла

В 2008 году мэрия Ярославля разрешила ООО «Гилси», арендовавшему парк, снести трибуны и другие помещения расположенного в парке муниципального стадиона, которые, как следовало из документов мэрии, пришло в негодность. В 2015 году «Гилси» попыталось изменить назначения земельного участка бывшего стадиона, чтобы построить там малоэтажные жилые дома. Однако на публичных слушаниях это вызвало волну протеста ярославцев, и предложение арендатора было отклонено городскими властями. Более того, новое руководство мэрии заявило, что не позволит застроить парк и территорию рядом с храмом Петра и Павла 18 века.

Тогда же ярославские градозащитники и активисты района обратились к депутату Госдумы РФ Ирине Яровой с просьбой разобраться, каким образом имущество стадиона, где занимались дети, было исключено из муниципальной собственности.

«Яровая обратилась в Генеральную прокуратуру, Генеральная прокуратура в областную, была проведена проверка и выяснилось, что при ликвидации стадиона не была проведена оценка воздействия этого решения. Такая оценка необходима по закону. Иными словами, дети лишились возможности заниматься спортом. Прокуратура обратилась с представлением в мэрию Ярославля и потребовала отменить приказ о сносе стадиона», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Богданова.

Городские власти отменили приказ 2008 года и начали процедуру возвращения имущества стадиона в муниципальную собственность. Именно этот процесс, вероятно, и хочет остановить ООО «Гилси». В ходе первого судебного заседания в Арбитражном суде было решено привлечь к рассмотрению дела Министерство культуры России, так как Петропавловский парк является объектом культурного наследия федерального значения.

«В связи с тем, что уничтожение стадиона ущемляет права детей, мы решили привлечь к процессу уполномоченного по правам ребенка. Ранее эти обязанности были возложены на уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина. Он нам много помогал. Однако сейчас, когда мы вновь обратились к нему, выяснилось, что с Бабуркина эти обязанности сняты, а новый уполномоченный не выбран областной думой. Получается, защищать интересы детей в Ярославской области некому», — резюмирует Елена Богданова.

Очередное заседание суда назначено на 12 июля.