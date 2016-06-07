Черкесск, 7 июня, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Состояние следственного изолятора и изолятора временного содержания в столице Карачаево-Черкесии можно считать образцовым. Такое мнение сложилось у члена президентского совета по правам человека Андрея Бабушкина после проверки условий содержания задержанных и арестованных, которую провела в Черкесске выездная группа СПЧ.

Richard Bistrong Камера СИЗО

По словам Бабушкина, которые приводит ТАСС, правозащитник впервые увидел ИВС, где в следственных кабинетах для адвокатов и следователей установлены компьютеры и принтеры. Все рекомендации руководству полиции, которые были даны при проверке два года назад, выполнены по ИВС практически на 100%, по СИЗО — на 70%, отметил член СПЧ.

Проверка в отделе полиции Черкесска никаких нарушений не выявила. Были даны рекомендации увеличить хотя бы вдвое количество видеокамер, действующих в Черкесске в рамках системы «Безопасный город». В настоящее время их численность составляет 120 единиц. Еще одна рекомендация касалась вопроса приобретения нагрудных видеорегистраторов для сотрудников полиции, которые работают в патрульно-постовой службе и в дежурных частях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии в течение двух дней проходила проверка соблюдения прав человека делегацией Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В составе делегации глава СПЧ Михаил Федотов, члены совета, а также представители МВД, Минздрава, Минобрнауки и Рособрнадзора. Представители СПЧ посетили социальные учреждения, в том числе детские дома и дома-интернаты, проверили места принудительного содержания граждан. Также были проведены встречи с гражданами, общественниками и представителями власти.

Напомним, визит членов СПЧ в субъекты Северного Кавказа начался 30 мая с посещения Дагестана, завершится выездная проверка 10 июня на Ставрополье.