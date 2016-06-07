Ереван, 7 июня, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Переговоры вокруг нового всеобъемлющего юридического документа Армения-ЕС протекают успешно, и в Армении надеются, что в разумные сроки документ будет подписан, заявил президент Армении Серж Саргсян во время посещения ереванского офиса делегации Европейского союза по случаю «Дня Европы».

president.am Руководитель делегации Евросоюза в Армении Пётр Свитальский и президент Армении Серж Саргсян

Пожелав мира и благополучия руководителю делегации Евросоюза в Армении, послу Пётру Свитальскому, а также всему персоналу делегации ЕС Серж Саргсян отметил: «Более шести десятилетий прошло с того дня, как один из отцов-основателей Европы Роберт Шуман опубликовал свою декларацию, которой были заложены основы процесса строительства сегодняшнего Европейского Союза. За этот короткий исторический период идея семьи Европейского Союза прошла экспертизу, доказала свою жизнеспособность и продемонстрировала преимущества совместной жизни народов. По сути, авторитет ЕС сегодня выходит далеко за его географические границы», — цитирует Саргсяна пресс-служба президента.

Он напомнил, что в последние годы отношения, политические контакты между Арменией и ЕС достаточно активизировались, стали более регулярными взаимные визиты высокого уровня. В прошлом году в Армении приняли председателя Совета Европы, господина Туска, комиссара Йоханнеса Хана, в марте этого года в Армении побывала высокий представитель Евросоюза, госпожа Могерини.

Посол Свитальски от имени делегации ЕС в Армении и от себя лично выразил благодарность Саргсяну за посещение и теплые слова поздравления, подчеркнув, что празднование «Дня Европы» делегация ЕС считает общим праздником, который хочет отметить с Арменией и обширной Европейской семьей.

«Мы безмерно благодарны властям Армении за помощь, оказанную нам в деле проведения празднований «Дня Европы» по всей территории Армении. От Гюмри до Капана, до иранской границы мы называем европейскими воротами и прикладываем лучшие усилия в деле развития отношений с Арменией. Мы очень хорошо оцениваем наши отношения, но находим, что есть потенциал еще большего их обогащения и развития», — сказал Свитальски.

Саргсян и Свитальски обсудили также повестку дня РА-ЕС, текущие программы и приоритеты, затронули реализуемые в Армении реформы. Президент Армении выразил благодарность за постоянную поддержку, которую оказывает ЕС этим реформам.

Собеседники выразили надежду, что обоюдные усилия, направленные на развитие отношений РА-ЕС и углубление взаимодействия, еще более обогатят двустороннюю повестку и поднимут на новый уровень отношения Армении и ЕС.

12 октября 2015 года в Люксембурге Совет ЕС уполномочил Еврокомиссию и верховного представителя ЕС начать переговоры о новом, юридически обязательном и всеобъемлющем соглашении с Арменией. Документ на данный момент прорабатывается.

Новый договор с ЕС призван заменить провалившуюся попытку Армении подписать ассоциативный договор с Евросоюзом в рамках программы «Восточное партнерство» после решения Армении стать членом Евразийского экономического союза. Переговоры по ассоциации Армении с ЕС начались еще в июле 2010 года, а спустя два года после этого начались переговоры в рамках Соглашения по созданию зоны глубокой и всеобъемлющей свободной торговли.

После внезапного заявления президента Армении Сержа Саргсняна о решении стать членом Евразийского экономического союза в сентябре 2013 года ЕС заявил, что подписать Соглашение об ассоциации не представляется возможным.