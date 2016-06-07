Москва, 7 июня, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В текущем году российская корпорация «Газпром» из-за неплатежей и несоблюдения обязательств администрациями регионов сократила инвестиции в газификацию десяти субъектов России. Об этом сегодня, 7 июня, на пресс-конференции сообщил член правления компании Кирилл Селезнев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Из-за того, что часть регионов не исполняет свои обязательство и не осуществляет оплату или имеет крупные долги, для девяти российских регионов объемы инвестиций были сильно сокращены, а для одного отменены вовсе. В девять субъектов «Газпром» вложит в проекты по газификации лишь по пять миллиардов рублей, чтобы начатые работы не приостанавливались. Речь идет о таких регионах страны, как Архангельская, Волгоградская, Кемеровская, Ярославская области, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Чечня, а также Ханты-Мансийский автономный округ. Что касается Тверской области, то здесь инвестиции и вовсе сокращены до нуля.

По словам члена правления «Газпрома» Кирилла Селезнева, объемы инвестиций для этих регионов могут быть изменены, если будут соблюдены определенные условия. Напомним, что в 2016 году российская газовая корпораций планировала инвестировать в проекты по газификации 67 регионов до 25 млрд рублей, в прошлом году вложено было 27,5 млрд рублей.

Заместитель директора Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) по газовым проектам Алексей Гривач в комментарии для ИА REGNUM заявил, что почти все регионы России имеют определенные задолженности, однако сами власти к решению этого вопроса относятся по-разному. В связи с чем «Газпром» вынужден применять такие воспитательные меры:

«Практически у всех регионов есть определенная проблема с платежами. Другой вопрос в том, как власти работают над этим вопросом. Где-то сами администрации не платят, задерживают платежи. Поэтому этот инструмент сокращения вложений в газификацию — это один из инструментов воздействия «Газпрома» на власть с целью повышения платежной дисциплины», — заявил аналитик.

Газификация регионов страны является одним из приоритетных направления российской энергетики в целом, о чем не раз заявлял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, давая поручения главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Однако сама корпорация не может реализовать проект по газификации регионов, не получая от местных властей денег.

«Это одно другому не противоречит. Если регион не платит за газ, то о какой газификации может идти речь. Он (регион — прим. ред) накапливает долги, не выполняет графики по соглашению. Это не так, что один раз не заплатил, и все, тебя отключают. Это чаще касается каких-то уже системных сбоев. Это такая дисциплинарная мера воздействия», — объяснил Гривач, отметив, что «Газпром» не отказывается от газификации, а перераспределяет деньги в те регионы, губернаторы, власти, потребители которых своевременно расплачиваются за газ или хотя бы предпринимают результативные шаги погашению накопившихся долгов.

Однако, кроме задолженностей, есть еще и другой фактор притормаживания газификации регионов России, подчеркнул эксперт. «Газпром» не единолично работает над газификацией регионов, в реализации проекта играют важную роль сами местные власти, от которых зависит, как и когда газ поступит в конкретный дом.

«Проект газификации — это одновременно проект и «Газпрома», и региональных властей, которые обеспечивают развитие сетевого хозяйства уже внутри. То есть «Газпром» доводит до населенного пункта, а чтобы газ пришел в определенный дом — это уже дело региональных властей».