Вильнюс, 7 июня, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Декларирование имущества и интересов, имеющихся акций — обязательно для литовских политиков. Это обязательство действует в отношении Кястутиса Даукшиса с момента заключения брака, считают литовские журналисты и общественные деятели, комментируя скандал вокруг обнаружения незадекларированного недвижимого имущества в Болгарии старосты фракции Рабочей партии Кястутиса Даукшиса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 июня.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Чей?! — Мой!

Когда парламентарий Даукшис в 2006 году занимал пост министра хозяйства, принадлежавшая его жене компания в Болгарии купила два участка около моря. По данным литовских журналистов, это имущество нигде не декларировано. Политик утверждает, что жена просто совершила ошибку, которую якобы потом исправила. Даукшис утверждает, что акции жены уже давно проданы.

«Все эти почти 8 лет Даукшис не декларировал, что у его жены есть имущество, акции в Болгарии», — рассуждал в эфире радиостанции Žinių radijas литовский журналист Шарунас Черняускас.

Между тем руководитель литовского отделения Transparency International Сергей Муравьев считает, что заявление Даукшиса, что имущество просто забыли декларировать — несерьезно.

«Думаю, настало время, когда мы должны говорить не только о том, что написано в законах, но и о том, какие дополнительные меры для увеличения прозрачности есть у каждой из политических партий. Думаю, что разговор о том, что Даукшис что-то забыл, не может восприниматься серьезно. Думаю, что такой политик, который за столько лет что-то не декларирует, своим поведением показывает, что он не хочет этого делать», — сказал Муравьев.

Читайте также: Литовский депутат скрыл от налоговой недвижимость жены в Болгарии