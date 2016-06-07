Москва, 7 июня, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выразил неудовлетворение системой информирования граждан РФ о льготах на авиабилеты. Соответствующее заявление он сделал 7 июня в ходе встречи с правительством РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«У нас существенно возрос объем внутреннего туризма, и перевозки возрастают, но опросы показывают, что далеко не все понимают, что такое субсидирование перевозок, как воспользоваться льготами, которые предоставляют государство либо соответствующие компании», — сказал Путин.

Он потребовал от руководителя Минтранса Максима Соколова отчитаться о том, что нужно делать гражданам для успешного полёта до места отдыха и обратно.

В свою очередь, Соколов отметил, что список льготных категорий размещён на сайте Росавиации. На этом же сайте желающие могут получить информацию о субсидируемых маршрутах и авиакомпаниях, осуществляющих соответствующие перелёты.

Глава Минтранса также отметил, что приобрести бронь билета можно будет на сайте авиакомпании, а вот выкупить — уже при предъявлении паспорта, пенсионного удостоверения или удостоверения о наличии инвалидности: «Поскольку эти документы являются документами строгой отчетности, и авиакомпании отчитываются о льготах, предоставленных пассажирам».

Напомним, по данным Росавиации, на сегодняшний день разрешение на субсидируемые полёты выдано по 58 направлениям. В свою очередь, авиаперевозчики заявили о готовности осуществлять перелёты по 40 направлениям.