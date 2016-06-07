Москва, 7 июня, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Страну для жителей России олицетворяют ее официальные государственные символы — флаг и герб, а также понятие «патриотизм» Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Оркестр исполнил гимн России

Почти половина граждан РФ (47%), по их словам, знают слова и мелодию гимна; молодые сообщают об этом значительно чаще остальных. Еще 41% знают только мелодию и не знают слова, то совсем ничего не знают о гимне страны 9% опрошенных.

Верно ответили на вопрос, что изображено на гербе России, 84% респондентов. Столько же знают, как выглядит государственный флаг.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проводился 29 мая 2016 года в 104 населенных пунктах в 53 субъекта РФ. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.