Минск, 7 июня, 2016, 16:04 — ИА Регнум.



Советский плакат «Крепим дружбу по имя мира и счастья»

В ходе состоявшегося 4−6 июня визита правительственной делегации Белоруссии в китайский город Ухань провинции Хубэй министр экономики постсоветской республики Владимир Зиновский подчеркнул высокую заинтересованность Республики Беларусь в сотрудничестве с КНР, призвав в этой связи «развивать сотрудничество в сфере производственных мощностей, открывая новые перспективы, вливая новые силы и формируя предсказуемую и стабильную деловую среду». Об этом он заявил на Форуме по сотрудничеству в сфере производственных мощностей и взаимодействия предприятий, сообщает пресс-служба Минэкономики Белоруссии.

В состав белорусской делегации вошли замминистра промышленности Павел Утюпин, зампред Брестского облисполкома Анатолий Клец, представители Минэкономики, посольства, СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» (КБИП «Великий камень»), а также «деловые круги» Брестской области. Форум организован МИД КНР, Госкомитетом по развитию и реформе, Народным правительством провинции Хубэй.

«Целевая аудитория — порядка 300 ведущих китайских компаний сферы машиностроения, оптики, энергетики, инфраструктурного строительства, заинтересованных в организации совместных производств в зарубежных странах. Участие в Форуме приняли делегации из России, Венгрии, Польши, Италии, стран Африки и Латинской Америки», — отметили в министерстве.

«Необходимо более активно переходить к политике интеграции экономик, формировать единый рынок, стремиться к унификации экономических регуляторов, стимулировать рациональное размещение производств не в угоду локальных рынков, а с учетом международной специализации и страновых конкурентных преимуществ. Инициатива «Экономического пояса Шелкового пути» позволяет реализовать эти подходы на практике и добиться синергетического эффекта», — заявил Зиновский, выступая с докладом на форуме. Он также отметил, что постсоветская республика заинтересована в приходе китайских и других зарубежных компаний и развитии взаимовыгодного сотрудничества в сфере кооперации производственных мощностей.

Китайские чиновники сообщили, что акцент в новой пятилетке КНР делается на инвестиции и производственный потенциал — как в регионах Китая, так и за рубежом. Они указали на реализацию потенциала «Один пояс, один путь» с предоставлением поддержки специальных финансовых институтов (Фонд Шелкового пути, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций), побратимских связей и межрегионального сотрудничества, а также сотрудничества в производственной сфере.

Глава Минэкономики Белоруссии провёл переговоры с руководством Госкомитета по развитию и реформе, который играет важнейшую роль в разработке экономической политики КНР. Данному комитету совместно с Минкоммерции КНР делегированы полномочия по разработке и реализации проекта совместного строительства «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути 21-го века».

«Достигнута договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере производственных потенциалов», — проинформировали в белорусском ведомстве по итогам переговоров.

Кроме того, 6 июня состоялся белорусско-китайский круглый стол делового сотрудничества, на котором в очередной раз был представлен нереализованный потенциал Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», который строится под Минском. Также были «проведены предметные переговоры по направлениям сотрудничества» с крупными уханьскими компаниями FiberHome Technologies Group и Tri-Ring Group.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае делегация Белоруссии пыталась привлечь в КБИП «Великий камень» инвесторов из Австрии во время «инвестиционного форума Евросоюза и Белоруссии» «Венский форум: продвижение инвестиций ЕС в Белоруссию».

Как заявил 1 июня временно исполняющий обязанности руководителя ГУ «Администрация Китайско-белорусского парка «Индустриальный парк «Великий камень» Александр Ярошенко, в КБИП зарегистрировано восемь резидентов, только один начал строительство, и на реализацию самого амбициозного проекта в белорусско-китайских отношениях тратится менее 4% из госбюджета постсоветской республики.