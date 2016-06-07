Астана, 7 июня, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев и первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Мухтар Кул-Мухаммед в сопровождении главы региона Бердыбека Сапарбаева посетили семьи погибших во время терактов 5 июня.

Vsevolod Knyazev Тысячные купюры

Супруга 69-летнего пенсионера, уроженца Оренбургской области Николая Онищенко, стала свидетелем убийства своего мужа. «Это было где-то в три — начале четвертого дня. Я телевизор включила, слышу грохот, думала, что-то с машинами, на балкон вышла, смотрю — стекла летят. Дальше вижу, оттуда выскакивает от магазина «Паллада» орава, они стреляли все, такой грохот был. Я пошла на кухню, чтобы лучше видеть в другое окно. Тут муж подъехал, встал возле гаража. А их оттуда, видимо, стали гнать и они на машину кинулись, его начали вытаскивать. Он естественно растерялся. Секунды прошли, я вижу, что он валяется, и, видимо, первый раз ножевое было в сердце, в грудную клетку, а потом его добили и бросили. Так произошло все быстро, я в окно ему ору: «Коля, Коля… Ему 69 лет было бы, вчера у него был бы день рождения, пятого числа его убили», — рассказала Галина Степановна.

Аким области (губернатор) Бердыбек Сапарбаев пообещал женщине, что убийцы ее мужа будут наказаны: «Мы сейчас все делаем для того, чтобы, во-первых, этих людей поймать, уничтожить, и чтобы они понесли полную ответственность перед законом. Президент дал поручение всех жестко наказать», — подчеркнул он.

Из дома Онищенко делегация направилась в дом погибшего 35-летнего Михаила Матросова. Его вдова и 13-летний сын рассказали, что 5 июня Михаил вместе с братом собирался на рыбалку, но перед этим решил купить в охотничьем магазине поплавки. В этот момент туда ворвались террористы. По словам близких Михаила, у него на руках остались следы порезов: «Он дрался с ними. Он такой, не будет стоять, с характером. На теле у него очень большие ножевые ранения, от кинжалов, видимо. А еще он получил огнестрельные ранения, когда уже его выносили, скорую обстреливали», — рассказала вдова Матросова.

Младший брат Михаила остался жив: он находится в больнице, у него пулевое ранение в ногу.

Мухтар Кул-Мухаммед пообещал, что государство позаботится о сыне погибшего: «Нурсултан Абишевич лично отправил меня сюда, чтобы выразить соболезнования семьям всех погибших. К сожалению, никто в наше время не застрахован от таких мерзавцев, убийц, террористов. Глава государства дал четкое и ясное поручение со всей строгостью закона наказать, публично наказать таких людей, потому что это нелюди. Что касается родственников погибших, то никто не останется без внимания государства, такое поручение дал президент», — заявил Кул-Мухаммед.

Между тем, как сообщают актюбинские СМИ со ссылкой на акимат (мэрию) города, всем семьям погибших будет выплачена компенсация в размере 1 миллиона тенге (200 тысяч рублей). Кроме того, власти региона возьмут на себя все расходы по организации похорон.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня группа неизвестных совершила нападение на два оружейных магазина и воинскую часть в казахстанском городе Актюбинск (Актобе). Первое сообщение о нападении на оружейный магазин «Паллада» поступило в ДВД Актюбинской области 5 июня в 14:45 по местному времени. Через 60 минут стало известно о еще 2-х нападениях: на воинскую часть и еще один оружейный магазин. По данным МВД во время терактов в Актюбинске погибли 8 мирных жителей, еще 19 получили ранения. В городе был объявлен «красный» уровень террористической опасности. По всей республике на 40 суток введен «желтый» режим террористической опасности.