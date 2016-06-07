Санкт-Петербург, 7 июня, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Северо-Западный банк Сбербанка России передает городским властям Петербурга помещения на Думской улице, которые входят в состав архитектурного ансамбля бывшей Городской думы. Более 4 тысяч кв. метров находились в долгосрочной аренде у банка с 1998 года. Помещения были отремонтированы и теперь могут быть использованы для общественных нужд, сообщили 7 июня ИА REGNUM в пресс-центре Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Pavlikhin Здание бывшей Городской думы Санкт-Петербурга

Как отмечается, за время аренды банк за свой счет провел консервационные и реставрационные работы. «В зданиях усилен фундамент, осушены подвалы, проведено укрепление стен, отреставрирована Думская башня, воссоздано парадное крыльцо, а также полностью восстановлен Александровский зал Городской думы — крупнейший и красивейший в здании. Также были отреставрированы часы на Думской башне — одни из самых старых и точных городских часов», — говорится в сообщении пресс-центра.

Особую гордость банкиры испытывают в связи с реставрацией Александровского зала и Думской башни, считая это вкладом в воссоздание исторического облика Петербурга. Как отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Курдюков в Александровском зале «могут проходить выставки, концерты и благотворительные проекты».

При этом отделение Сбербанка, расположенное на первом этаже дома 1−3 по Думской улице, продолжит свою работу в прежнем режиме.

Здание бывшей Городской Думы является памятником архитектуры. В нем бывали многие видные граждане дореволюционной России, известные деятели культуры. В Александровском зале Городской думы 5 апреля 1866 года шапочному мастеру из Костромской губернии Осипу Комиссарову было присвоено первое в истории города звание «Почётный гражданин Санкт-Петербурга» как «охранителю жизни Царя». Днём ранее Комиссаров отвёл руку Дмитрия Каракозова, покушавшегося на жизнь Александра II. В здании думы проходил в декабре 1917 года II Всероссийский съезд Советов с участием Ленина.