Москва, 7 июня, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Авиалайнер «Боинг-373», прилетевший в «Шереметьево» из Греции, не смог освободить место для посадки следующих самолетов из-за разрушения шасси, сообщает 7 июня Life.ru.

Ольга Михно Шасси самолета

Борт, совершавший рейс EL808 между Афинами и Москвой, приземлился в воздушной гавани в 12:10. После посадки командир экипажа сообщил о том, что самолет не может съехать с полосы из-за поломки шасси.

К лайнеру направили бригаду техников для проведения ремонтных работ и подготовки самолета к буксировке. Прибывших пассажиров в количестве 43 человека в здание аэровокзала доставил автобус. Из-за инцидента вылет и прилет самолетов были временно ограничены.