Киев, 7 июня, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Глава Донецкой военно-гражданской администрации (территории, контролируемой Киевом) Павел Жебровский заявил, что Украина должна присоединить ряд российских регионов, в том числе Краснодарский край и другие «исконно украинские земли». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эра».

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Пора территориально расшириться!

"Рано или поздно мы должны вернуть исконно украинские земли — Курщину, Брянщину, Воронежчину, Ростовщину и Краснодарский край», — сказал Жебровский.

По словам украинца, на этих территориях присутствует «украинская ментальность». Жебровский подчеркнул, что неправильно было бы даже просто говорить, что Киев готов пожертвовать частью территорий в Донецкой и Луганской областях. Также по поводу ДНР и ЛНР Жербовский заявил, ссылаясь на «мнение населения на временно оккупированных территориях», что «несмотря на информационную обработку людей, 50 процентов ждут, когда зайдет украинское войско».