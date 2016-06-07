Москва, 8 июня, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 8 июня, на «правительственном часе» в Госдуме на вопросы депутатов ответит Генпрокурор Юрий Чайка, сообщает ИА REGNUM. Его кандидатуру президент РФ внес в Совфед для утверждения в этой должности на третий срок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

«Разговор в стенах Государственной думы — это, можно сказать, такая оценка работы и Генерального прокурора, и всей прокуратуры. Что касается вопросов Генпрокурору, конечно, со стороны депутатов их будет много и в основном они касаются защиты прав граждан в различных сферах деятельности», — сказал ранее спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

Госдума обсудит ряд законопроектов о выплате материнского капитала. Так, предполагается, что нижняя палата парламента примет во втором и в третьем чтениях законопроект о единовременной выплате из средств маткапитала — размер выплат повышается до 25 тыс. рублей. В первом чтении парламентарии рассмотрят законопроект о возможности получения сертификата на материнский капитал в форме электронного документа.

Во втором чтении Госдума обсудит законопроект о создании Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Также во втором чтении парламентарии обсудят законопроект, предполагающий регламентацию деятельности новостных агрегаторов. В частности, предусматривается создание Реестра новостных агрегаторов, ведет его Роскомнадзор.

В первом чтении Госдума рассмотрит законопроект, уточняющий размер пошлины на вывоз культурных ценностей: созданных менее 100 лет назад — 5% стоимости вывозимых культурных ценностей, созданных более 100 лет назад — 10%. Также предлагается освободить от уплаты госпошлины частные музеи за право временного вывоза культурных ценностей, находящихся в их фондах на постоянном хранении. Также предлагается ужесточить ответственность за нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов — штрафы составят до 1 тыс. рублей.