Париж, 7 июня, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Сборная России по футболу начнет выступления на чемпионате Европы 2016 года со встречи с командой Англии, сообщает «Р-Спорт».

Екатерина Лаут Игорь Денисов

Защитник сборной России Сергей Игнашевич сообщил, что команда в ходе тренировок старается набрать идеальные кондиции перед первым выступлением на чемпионате.

По его словам, после травмы Игоря Денисова команде необходимо сыграться и выработать новые комбинации. Игнашевич отметил, что любой футболист может получить травму и ничего необычного в этом нет.

Первый матч российской сборной на чемпионате Европы 2016 года состоится 11 июня в Марселе на стадионе «Велодром».