Архангельск, 7 июня, 2016, 15:48 — ИА Регнум. В Архангельской области появились первые нарушители правил проведения единого госэкзамена. Ими оказались четверо выпускников, которые пронесли с собой мобильные телефоны. Они были удалены с экзамена, их работы аннулированы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве образования.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По информации ведомства, подобных нарушений на испытании по математике базового уровня не было.

«Шестого июня выпускники сдавали более сложную — профильную часть ЕГЭ по математике. В Архангельской области знания «царицы наук» демонстрировали более 4,5 тысяч юных северян. Четверо школьников были удалены с экзамена из-за наличия у них в пунктах проведения ЕГЭ мобильных телефонов. Поскольку любые гаджеты запрещены, то работы ребят аннулированы. Ещё раз хочу призвать всех, кто сдаёт ЕГЭ, ориентироваться только на собственные знания», — заявил министр образования и науки области Игорь Скубенко.

В ведомстве пояснили, что нарушители являются выпускниками этого года. Все они писали математику базового уровня, поэтому в случае успешной сдачи основных ЕГЭ аттестат они смогут получить. Напомним, удаление с экзаменов означает, что пересдать ЕГЭ ребята смогут лишь через год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области уже состоялся экзамен по русскому языку. Его сдавали более 6300 человек. Выпускники Архангельской области в 2015 году сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом: возросло число стобалльников, около 500 выпускников закончили школу с медалями. В конфликтную комиссию поступило 196 апелляций, из которых 41 была удовлетворена.