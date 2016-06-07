Москва, 7 июня, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Предложение президенту Украины Петру Порошенко назначить Надежду Савченко послом Украины в России — «полная политическая дребедень и галиматья». Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий (ЛДПР). По его словам, это «очередной глупый пиар, который, если рассматривать серьезно, может только вызвать возмущение».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Естественно, Россия никогда не примет посла, осужденного в нашей стране за пособничество в убийстве российских журналистов», — заявил Слуцкий.

«Но кто-то думает, что такой инициативой пощекочет Москве нервы. Запад намеренно героизирует уголовницу Савченко, проводя свою оголтелую политику против России», — говорит парламентарий.

«Даже если предположить, что Порошенко направит агреман в Россию на Савченко, то тем самым он покажет себя как человека несамостоятельного и марионетку в руках западных антироссийских кругов», — отметил депутат. «Надеюсь, что он на такие провокации не пойдет. Но если пойдет, это будет скорее смешно, чем опасно, для нас», — заключил Слуцкий.

Петиция президенту Украины Петру Порошенко о назначении депутата Верховной рады Надежды Савченко, осужденной в России за пособничество в убийстве двух журналистов и затем помилованной президентом России Владимиром Путиным, послом Украины в РФ размещена на сайте президента республики.