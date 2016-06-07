Москва, 7 июня, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Трое военнослужащих, которым было предъявлено обвинение в убийстве двух медсестер 442-го госпиталя Минобороны России в Петербурге, будут доставлены в Москву для прохождения экспертизы в институте психиатрии имени Сербского, сообщает 7 июня «Фонтанка.ру».

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Как пояснил адвокат одного из обвиняемых, Иосиф Габуния, срочника Давида Зиганшина, контрактника Александра Томского и курсанта Степана Даценко подвергнут комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизе по решению военного следствия.

Напомним, в ночь на 12 апреля 2016 года в военном госпитале на Суворовском проспекте Петербурга были убиты две женщины в возрасте 53 и 63 лет, работавшие медсестрами. При этом из учреждения пропали трое пациентов-военнослужащих. В тот же день беглецов задержали в Выборгском районе Ленинградской области при попытке пересечения границы с Финляндией.

По версии следователей, пациенты убили женщин, чтобы завладеть ключами от входной двери. Сбежать военнослужащие решили из-за страха уголовной ответственности за симуляцию психических заболеваний. Злоумышленники похитили мобильные телефоны пациентов отделения, общая стоимость которых составляет 20 тыс. рублей.