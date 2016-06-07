Дамаск, 7 июня, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад пообещал 7 июня продолжать борьбу страны с терроризмом, сообщает Reuters.

ИА REGNUM Удар

Глава сирийского государства заявил, он вернет каждый дюйм сирийской территории, добавив, что Алеппо станет кладбищем для надежд и планов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — одного из основных спонсоров мятежников, сражающихся против Асада.

«Наша война с терроризмом продолжается», — отметил Асад в законодательном органе страны. «Мы освободили Пальмиру, а до этого много других территорий, и мы освободим каждый дюйм Сирии из их рук. Мы не можем проиграть, потому что если мы проиграем, Сирии больше не будет», — добавил президент страны.

Глава сирийского государства и прежде обвинял Турцию в отправке боевиков в провинцию Алеппо, находящуюся на севере Сирии. Также Башар Асад поблагодарил Россию, Иран, Китай и ливанскую группировку «Хезболла» за их поддержку.