Москва, 7 июня, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Московское УФАС России назначило ПАО «Мегафон» два штрафа по 500 тыс. руб. за нарушение ч. 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе», сообщается на сайте УФАС.

Vitaly Klimov Мегафон

Нарушение компанией законодательства выразилось в отправке абоненту без его предварительного согласия двух SMS-сообщений с рекламой мобильных игр и денежного приза от компании «Мегафон».

Отметим, что абонент обращался в ПАО «Мегафон» с намерением отозвать согласие на получение рекламной СМС-рассылки, данное им при заключении договора с оператором связи. Однако данный отказ абонента не был активирован.

Напомним, российская телекоммуникационная компания «МегаФон» образована в мае 2002 года. «МегаФон» действует в 83 субъектах Российской Федерации, в Таджикистане, а также в частично признанных государствах Абхазии и Южной Осетии. По данным компании, количество абонентов мобильной связи на 30 июня 2015 года составляло 73,8 млн человек.