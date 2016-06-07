Ярославль, 7 июня, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Ярославская областная дума намерена пресечь масштабный процесс незаконной рубки лесов в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном заксобрании.

фото сайта duma.yar.ru

Как отмечают депутаты, в последнее время незаконная рубка лесов в Ярославской области приняла угрожающие размеры. За три года в регионе незаконно спилено более миллиона кубометров древесины. В 2015 году Рослесхознадзор внес Ярославскую область в число регионов, где идет рост незаконной вырубки. На гугловской карте, посвященной потерям лесного покрова, Ярославская область «отмечена» широкой красной лентой — масштабной вырубкой 2013 года.

При этом нарушители пользуются пробелами в законодательстве. Дело в том, что Лесной кодекс, регулирующий все действия относительно лесов, не распространяется на те массивы, которые выросли на землях, ранее принадлежащих колхозам. Земли сельхозназначения находятся в ведении Земельного кодекса, где про леса не сказано ни слова. Вот эти «сельские леса» и являются объектом посягательства и наживы.

«В ходе приватизации эти леса не попали в государственный лесной фонд, а получили статус земель сельскохозяйственного назначения. С 2006 года, когда в действие вступила новая редакция Лесного кодекса, эти леса выпали за рамки регулирования, потому что в Лесном кодексе написано о лесах, находящихся исключительно в лесном фонде. Этот правовой аспект и предопределил возможность таких случаев. Делается это очень просто: руководитель сельхозпредприятия подписывает с неким заготовителем договор, и, получив правовую основу, они начинают заготавливать лес», — отметил председатель комитета Ярославской областной думы по аграрной политике Алексей Окладников.

Очевидно, что при таком подходе к делу в доход местного и областного бюджетов не поступает ни рубля. Кроме того, заготовители вывозят только ценную древесину, а остальное бросают прямо в лесу, и летом подсохшие срубленные деревья способствуют возникновению пожаров. О лесовосстановлении же и речи не идет, равно как и о восстановлении дорог, пострадавших от тяжелых многотонных лесовозов.

В Ярославской думе подчеркивают: тот масштаб, который приобретает незаконная рубка леса в регионе, говорит о том, что действия ответственных органов не скоординированы. Более того, рубщики так привыкли к бесконтрольности и безнаказанности, что противодействие им становится опасным для жизни. Соответствующие угрозы уже поступили в адрес директора ГКУ ЯО «Некоузское лесничество», и 19 апреля 2016 года неизвестные сожгли у него две машины.

«Все эти факты заставляют нас с этим явлением бороться. Сейчас есть инструменты, которые позволяют это делать, но, к сожалению, межведомственное взаимодействие, которое должно бы этому противостоять, работает со сбоями. С 2011 года прокуратурой вместе с правительством Ярославской области проделана большая работа по переводу этих сельских лесов обратно в государственный лесной фонд. Эта процедура проводится через судебные решения, поэтому она длинная, трудоемкая и не позволяет быстро охватить весь массив», — пояснил Алексей Окладников, добавив что комитет по аграрной политике региональной думы намерен разрабатывать механизмы борьбы с незаконными рубками леса.