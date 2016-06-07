В суд Ставрополья попытались пронести штык в трости
Ставрополь, 7 июня, 2016, 15:38 — ИА Регнум.
rusvelikaia.ru
Необычная трость
В Ставропольском краевом суде пресечена попытка проноса штыка в трости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
Инцидент произошел сегодня, 7 июня 2016 года. При входе в здание Дворца правосудия Ставрополя был задержан человек, который пытался попасть на процесс и пронести туда штык в трости.
Нарушителя задержали судебные приставы. Сейчас они собирают данные о нарушителе и готовят материалы к передаче в правоохранительные органы.
Пока неизвестно, на какой процесс пытались пронести штык и не сообщаются данные о нарушителе.